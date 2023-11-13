رئيس نيجيريا السابق يعبر عن سعادته بإقامة المعرض الإفريقي في مصر

عبر أولوسيجون أوباسانجو، رئيس المجلس الاستشاري المعني بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية، والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، عن سعادته في إقامة المعرض في جمهورية مصر العربية.

الكلمة لا تكفي للتعبير عن سعادتي بنجاح الفاعليات

وقال، خلال كلمته في افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023، اليوم، “إن الكلمة لا تكفي للتعبير عن سعادتي بنجاح فاعليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية في مصر”، مشيرًا إلى “كان لدينا ثقة كاملة أن المعرض سيكون”.

وتابع أنه كان من المقرر إقامة المعرض الإفريقي للتجارة البينية في "أبيدجان" لعام 2023، وكان هناك العديد من الاستعدادات والتحضيرات، ولكن لبعض الظروف التي طرأت بدأنا في البحث عن بلدة بديلة لاستضافة المعرض، ولحسن الحظ يجب أن أقول أن حكومة مصر التي استضافت النسخة الافتتاحية جاءت لنجدتنا من أجل استضافة المعرض".

واختتم: "كانت الاستعدادات طالت بضعة أشهر لإقامة هذه الفعالية الضخمة بأنه هل سيكون من الممكن إقامة المعرض في تلك المدة القصيرة ولكن حكومة مصر أثبتت أنها على قدر ثقة لتنفيذ الفعاليات في وقت قصير".