"خد ورثي واتجوّز عليا".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

لجأت سيدة إلى محكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة لإقامة دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه تحمل رقم 5733 لسنة 2023.

وقالت ريهام في دعواها: “مر على زواجنا 9 سنوات وأثمر الزواج عن إنجاب ولدين، ورغم أننا متزوجين عن حب إلا أن كل مشاعره تجاهي تغيرت سريعاً وذلك بسبب إقامتنا مع أهله بمنزل واحد وطوال الوقت أراعي متطلبات أهله وأصبحت مهملة في نفسي كثيراً”.

وتابعت: “حاولت أهتم بنفسي من أجله إلا إنس كنت في دوامة لا تتوقف من متطلباته لمتطلبات أولادي لمتطلبات أهله التي لا تنتهي. مع الوقت اكتشفت من بعض معارفي أن له علاقات متعددة، فشاهده أكثر من شخص وبرفقته بنات وكأنه مراهق”.

وتابعت الزوجة: “تركت منزل الزوجية مرات عديدة لكن في كل مرة الجميع يلقي على اللوم على أنني من تركته وأهملت فى نفسي من أجل أهله، وعندما توفي والدي ألح عليّ زوجي بمطالبة أشقائي بميراثي في أرض والدي وبرر لي نيته في شراء بيت يكون مستقل لنا بعيداً عن أهله، في البداية كنت سعيدة لأن أخيراً سيكون لي بيتي الخاص بعيداً عن أهله وبالفعل قررت التحدث مع أشقائي وطلبت منهم ميراثي بالأرض والبيت وبرغم أنهم نصحوني بألا أثق في حديثه ولو أردت شراء منزل خاص يكون مسجلاً باسمي”.

وأوضحت: “لم أسمع لهم وأعطيته جزءاً من المبلغ لحجز المنزل، وخلال هذه الفترة اكتشفت أنه متزوج عرفياً من فتاة تصغره بـ10 سنوات واستأجر لها شقة بالمنطقة. أصبت بصدمة نفسية كبيرة والجميع طلب منه ترك هذه الفتاة من أجل بيته وأسرته لكنه رفض وأخبر الجميع بأنه يحبها ولن يتركها أبداً”.