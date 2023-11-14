الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القوات المسلحة القطرية ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى العريش لنقلها لغزة

القوات المسلحة القطرية
القوات المسلحة القطرية تُرسل شحنة مساعدات

أفادت وسائل إعلام قطرية بإرسال طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية إلى مطار العريش، تنقلان مساعدات مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، تمهيدًا لنقلها إلى غزة.

مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني

وتحمل الطائرتان 87 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة جراء القصف الذي يتعرض له القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

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