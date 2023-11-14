الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة جنديين فى هجوم شنه حزب الله اللبنانى

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين إسرائيليين في هجوم شنه حزب الله اللبناني أمس، بصاروخ موجه مضاد للدبابات في منطقة نطوعاه، بالقرب من الحدود اللبنانية، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إخطار عائلتيهما بالإصابات، ويعالجان في مركز الجليل الطبي في نهاريا بشمال إسرائيل، مشيرًا إلى أن حالة أحدهما خطيرة لكنها مستقرة، وحالة الآخر متوسطة.

الجيش الإسرائيلي شن بعد منتصف الليل قصفًا مدفعيًا عنيفًا

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي شن بعد منتصف الليل قصفًا مدفعيًا عنيفًا في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة، مع إطلاق قنابل حارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق، لافتة إلى وجود طيران استطلاعي وقنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف بلدات زبقين وياطر وكفرا.

الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني الحدود اللبنانية الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل

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