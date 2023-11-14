الهلال الأحمر الفلسطينى: 25 مستشفى بغزة توقفت وتعطل أكثر من 51 مركبة إسعاف

كشف رائد النمس، مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، عن استمرار الهجمات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة على المنشآت الصحية منذ أكثر من أسبوع.

إصابات بالغة الخطورة في غزة جراء القصف بقنابل محرمة دوليًا

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن "الهلال الأحمر الفلسطيني" تتواصل مع المنظمات الدولية لإيجاد خطط بديلة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، متابعًا أن 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة توقفت عن العمل، وتعطل أكثر من 51 مركبة إسعاف إثر القصف الإسرائيلي.

الطواقم الطبية لا تستطيع انتشال الشهداء والمصابين في غزة بسبب القصف المستمر

وأشار مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة إلى أن الإصابات بالغة الخطورة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي بقنابل محرمة دوليًا، بجانب تعرض القطاع الصحي والعاملين في جهاز الإسعاف والطوارئ لاستهدافات متواصلة من جيش الاحتلال، مضيفًا أن القصف الإسرائيلي أوقف قافلة كانت في طريقها إلى مستشفى القدس بغزة لإجلاء نحو 300 مريض، بجانب أن الطواقم الطبية لا تستطيع انتشال الشهداء والمصابين في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.