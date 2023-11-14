الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: 25 مستشفى بغزة توقفت وتعطل أكثر من 51 مركبة إسعاف

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

كشف رائد النمس، مدير إعلام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، عن استمرار الهجمات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة على المنشآت الصحية منذ أكثر من أسبوع.

إصابات بالغة الخطورة في غزة جراء القصف بقنابل محرمة دوليًا

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن "الهلال الأحمر الفلسطيني" تتواصل مع المنظمات الدولية لإيجاد خطط بديلة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، متابعًا أن 25 مستشفى من أصل 35 في قطاع غزة توقفت عن العمل، وتعطل أكثر من 51 مركبة إسعاف إثر القصف الإسرائيلي.

الطواقم الطبية لا تستطيع انتشال الشهداء والمصابين في غزة بسبب القصف المستمر

وأشار مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة إلى أن الإصابات بالغة الخطورة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي بقنابل محرمة دوليًا، بجانب تعرض القطاع الصحي والعاملين في جهاز الإسعاف والطوارئ لاستهدافات متواصلة من جيش الاحتلال، مضيفًا أن القصف الإسرائيلي أوقف قافلة كانت في طريقها إلى مستشفى القدس بغزة لإجلاء نحو 300 مريض، بجانب أن الطواقم الطبية لا تستطيع انتشال الشهداء والمصابين في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

استمرارالهجمات الإسرائيلية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة قطاع غزة الهجمات الاسرائيلية المنظمات الدولية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاتحاد الأوروبى يطالب بإعلان هدنة مؤقتة بغزة لدواع إنسانية

"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى نيريم ونير عوز بغلاف غزة

استشهاد شاب خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

جيش الاحتلال يعلن مقتل رائد احتياط ورقيب بصفوفه

صوتكم وصل.. أشرف سلمان: "المتحدة" شاركت بقوة فى نقل أحداث العدوان على غزة

أشرف سالمان يطالب بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين

"التحالف الوطنى": أدخلنا 108 شاحنات مساعدات لغزة خلال 18 يومًا

رئيس البنك الإفريقي: مصر استطاعت خلال 8 شهور استضافة معرض التجارة البينية

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

"الركوب مجانًا للمعاشات".. سائق ميكروباص ينقل كبار السن مجانًا فى السويس

رسالة سرية من الخارجية الأمريكية تكشف فشل بلينكن فى احتواء "تمرد غزة"

محافظة القاهرة تحصر إزالات تعارضات مشروع القطار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

بأسلوب السحب.. بدء محاكمة عامل سرق سيارة في الزاوية الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟