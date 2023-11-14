الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاتحاد الأوروبى يطالب بإعلان هدنة مؤقتة بغزة لدواع إنسانية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

طالب الاتحاد الأوروبي بإعلان هدنة مؤقتة في قطاع غزة لدواع إنسانية، وفقًا لنبأ عاجل بثته فضائية "القاهرة الإخبارية".

الاتحاد الأوروبي فشل فى إصدار قرار هدنة إنسانية فى غزة

وفي وقت سابق، قال الدكتور رائد أبوبدوية، أستاذ القانون الدولي بنابلس، إن الخارجية الأمريكية استطاعت إقناع الدول العربية بأن إسرائيل تتحمل مسئولية الأمن في قطاع غزة.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف الأوروبي من بداية الاعتداء على غزة منقسم على نفسه، حيث نجد دولًا أوروبية تدعم الشعب الفلسطيني، ودولًا تؤيد الكيان الصهيوني.

غزة قطاع غزة الاتحاد الأوروبي هدنة إنسانية في غزة الخارجية الامريكية

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