مهاتير محمد: النظام الإسرائيلي بقيادة نتنياهو يهدف لإبادة جميع الفلسطينيين

قال رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، صباح اليوم الثلاثاء، أن النظام الإسرائيلي الحالي، بقيادة بنيامين نتنياهو، يهدف إلى إبادة جميع الفلسطينيين.

وأكد محمد في تصريحات صحفية اليوم، أنه غير المقبول دعم حملة الإبادة التي يتم تنفيذها ضد الفلسطينيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين.



البرلمان العربي:استهداف مقر اللجنة القطرية امتداد لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين

في سياق متصل، كان البرلمان العربي، قد أدان بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معتبرًا ذلك تعديًا سافرًا، وجريمة حرب تضاف إلى جرائم الاحتلال، وامتدادًا لنهجه في استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس والمنازل وملاجئ الإيواء التي تأوي النازحين.

قصف مقر اللجنة القطرية يكشف عن همجية وبربرية القوة القائمة بالاحتلال

وأكد البرلمان العربي، في بيان له، أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، التي عملت من خلال مشاريعها على رفع المعاناة في القطاع المنكوب بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر، إنما يكشف عن همجية وبربرية القوة القائمة بالاحتلال، وتحديها السافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم استهداف المنشآت المدنية أثناء الحرب.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة قوة الاحتلال الغاصبة على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والمنشآت المدنية والضغط عليها لوقف آلة الحرب والدمار ونزيف الدم المستمر في قطاع غزة.