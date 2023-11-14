الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة "خلال 48 ساعة"

غزة
غزة

حذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" التي يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال توماس وايت للصحافة في القدس: "في الساعات ال48 المقبلة سيتوقف كل شيء، ليس هناك ما يمكننا القيام به" مؤكدا بذلك التحذير الذي أطلقه على منصة اكس قبل ساعات.

وأضاف: "هذا الصباح توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهما ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب" في القطاع المحاصر.

وقال وايت: "للأسف وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لأن هذا القرار يتخذ على أعلى مستوى في حكومة الاحتلال الإسرائيلية".

ولم يدخل أي وقود إلى غزة منذ 7 أكتوبر، بحسب الأونروا.

وحذر وايت من مخاطر انتشار الكوليرا في غياب محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وذكرت الأونروا أن أحد مبانيها في رفح، في الجنوب حيث يوجد الآن 1،5 مليون نازح "تعرض لأضرار جسيمة" بعد "ثلاث ضربات مباشرة من بحرية الاحتلال الإسرائيلية" الأحد.

وقالت الوكالة في بيان إن "موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في رفح غادروا المبنى قبل 90 دقيقة من الغارة" موضحة أن "لا اصابات في صفوف موظفيها".

وذكرت الأونروا أنها أعطت الموقع الدقيق لجميع بناها التحتية لأطراف النزاع، وتابعت أنها أعطت موقع هذا المبنى مرتين، آخر مرة الجمعة.

وأضافت الوكالة: "هذا الهجوم يثبت مرة أخرى أنه لا مكان آمن في غزة: لا الشمال ولا الوسط ولا الجنوب"، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر لسكان غزة بالتوجه إلى الجنوب.

الأكثر قراءة

عاجل.. الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة "خلال 48 ساعة"

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-11-2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 فى مصر

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

الأمم المتحدة: لبنان سيتم تدميره بالكامل حال تصعيد المواجهة مع إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟