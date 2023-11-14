عاجل.. الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة "خلال 48 ساعة"

حذر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، من "توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة" التي يحاصرها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال توماس وايت للصحافة في القدس: "في الساعات ال48 المقبلة سيتوقف كل شيء، ليس هناك ما يمكننا القيام به" مؤكدا بذلك التحذير الذي أطلقه على منصة اكس قبل ساعات.

وأضاف: "هذا الصباح توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهما ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب" في القطاع المحاصر.

وقال وايت: "للأسف وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود لأن هذا القرار يتخذ على أعلى مستوى في حكومة الاحتلال الإسرائيلية".

ولم يدخل أي وقود إلى غزة منذ 7 أكتوبر، بحسب الأونروا.

وحذر وايت من مخاطر انتشار الكوليرا في غياب محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وذكرت الأونروا أن أحد مبانيها في رفح، في الجنوب حيث يوجد الآن 1،5 مليون نازح "تعرض لأضرار جسيمة" بعد "ثلاث ضربات مباشرة من بحرية الاحتلال الإسرائيلية" الأحد.

وقالت الوكالة في بيان إن "موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في رفح غادروا المبنى قبل 90 دقيقة من الغارة" موضحة أن "لا اصابات في صفوف موظفيها".

وذكرت الأونروا أنها أعطت الموقع الدقيق لجميع بناها التحتية لأطراف النزاع، وتابعت أنها أعطت موقع هذا المبنى مرتين، آخر مرة الجمعة.

وأضافت الوكالة: "هذا الهجوم يثبت مرة أخرى أنه لا مكان آمن في غزة: لا الشمال ولا الوسط ولا الجنوب"، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامر لسكان غزة بالتوجه إلى الجنوب.