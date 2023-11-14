دوائر الإبداع 3.. وفد من "اليونيك" فى ضيافة قصر ثقافة بنى سويف

استضاف قصر ثقافة بنى سويف، خلال فعاليات البرنامج التدريبي دوائر الإبداع 3 (كرييتف سيركلز (بمحافظات شمال الصعيد (الفيوم – بني سويف) وفدا من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية لمتابعة فعاليات المشروع الذى يقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى واتحاد المراكز الثقافية الأوروبية (اليونيك) ويتوجه فى نسخته الحالية إلى تنمية مهارات المدير الثقافى فى شمال الصعيد بدء بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

وفد من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية

تكون الوفد من إيزابيلا بوماريتو مدير البرامج الثقافية وريم فؤاد مسئولة التواصل والعلاقات العامة ورامي دسوقي المدير المالي والإداري باتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية، وقد استقبلهم بقصر ثقافة بني سويف محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ورشا الفقي مدير عام التنظيم ورشا عبد المنعم مدير إدارة التدريب، وأحمد خليفة مدير فرع ثقافة بني سويف.

تفاصيل جولة الوفد

وتجول الوفد فى القصر وتعرفوا على الخدمات التى يقدمها ثم تفقدوا التدريبات المقامة فى إطار مشروع دوائر الإبداع وتناقشوا مع المتدربين، كما حضروا جانب من محاضرة التمويل وتدبير الموارد للمشروعات الثقافية التي حاضر فيها المخرج والكاتب أحمد العطار رئيس ستوديو عماد الدين ومهرجان دى كاف للفنون الأدائية وتضمنت آليات البحث عن جهات التمويل وكيفية صياغة طلبات التمويل والدعم والتعريف بالفنون البديلة وكيفية إيجاد مصادر لتمويلها.

وفى نهاية الجولة؛ شاهدوا الأعمال اليدوية التى يصنعها ذوى الاحتياجات الخاصة تحت إشراف عزة عبد الظاهر مسئولة التمكين الثقافي بفرع ثقافة بني سويف، فضلا عن مشاهدة عرض فلكلوري للتنورة بصحبة المزمار الصعيدى من فرق القصر وذلك تحت إشراف الفنان وائل عيد.

دوائر الإبداع -كريتيف سيركلز

دوائر الإبداع -كريتيف سيركلز هى حاضنة للصناعات الثقافية الصغيرة، أطلقتها إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافةـ وتقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية - ممول من الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف رفع كفاءة المديرين الثقافيين في مختلف أنحاء مصر، عبر تقديم الدعم التدريبى والفنى لأصحاب المشاريع والمبادرات من القطاعين الحكومى والمدنى أو من الأفراد، وكذلك تقديم الدعم المالى للمبادرات الأكثر جدوى اجتماعية واقتصادية فى مجتمعاتها المحلية، وتوجه هذه النسخة إلى محافظات شمال الصعيد بدءا بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

وفد من اليونيك

وفد من اليونيك