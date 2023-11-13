انطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "دوائر الإبداع" في شمال الصعيد

انطلقت تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، النسخة الثالثة من مبادرة "دوائر الإبداع "كريتيف سيركلز" التي ينظمها المجلس بأمانة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (اليونيك)، والتي تقام هذا العام بمحافظات شمال الصعيد.

مبادرة دوائر الإبداع

"دوائر الإبداع -كريتيف سيركلز" هى حاضنة للصناعات الثقافية الصغيرة، أطلقتها إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافةـ وتقام بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية - ممول من الاتحاد الأوروبي. وتستهدف رفع كفاءة المديرين الثقافيين في مختلف أنحاء مصر، عبر تقديم الدعم التدريبى والفنى لأصحاب المشاريع والمبادرات من القطاعين الحكومى والمدنى أو من الأفراد، وكذلك تقديم الدعم المالى للمبادرات الأكثر جدوى اجتماعية واقتصادية فى مجتمعاتها المحلية، و توجه هذه النسخة إلى محافظات شمال الصعيد بدءا بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

بدأت الدورة التدريبية أعمالها بقصر ثقافة بنى سويف بحضور مديرى الفنون وأصحاب المبادرات من بنى سويف والفيوم بمحاضرة فى السياسات الثقافية قدمتها الأستاذة أميرة السباعي. محاضر بدبلوم التنمية الثقافية بجامعة القاهرة.. ومديرة ثقافية وباحثة مصرية في مجال السياسات والإدارة الثقافية. و تقوم بإعداد أطروحة الدكتوراة حول "الأمان الوظيفي والاجتماعي للعاملين في صناعة الموسيقى في مصر)، شملت المحاضرة على (تعريف السياسات العامة، السياسات الثقافية كجزء من السياسات العامة، دور السياسات الثقافية ومهامها الأساسية، صياغة السياسات الثقافية، آليات السياسات الثقافية، استراتيجية مصر 2030 (محور الثقافية)، تأثير السياسات الثقافية على العاملين في المجال الثقافي.

كما شملت على تعريف مستفيض بالهيكل التنظيمى لوزارة الثقافة وأدوار القطاعات قدمه محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافة... شارحا الخدمات التى تقدمها وزارة الثقافة فيما يخص الملكية الفكرية ومنح التفرغ وأرقام الإيداع للكتب وأشكال الدعم الذى تقدمه الوزارة للمجتمع المدنى والفنانين المستقلين، مؤكدا أهمية أن يكون موظفى قصور الثقافة على دراية بتلك الخدمات حتى يقدموا يد العون للفنانين والأدباء وأصحاب المبادرات الثقافية فى أقاليم مصر ويكونو بمثابة سفراء لوزارة الثقافة فى محافظاتهم.