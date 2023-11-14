الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: نستهدف الحلول التكنولوجية لزيادة ربحية

قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، تعليقا على نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من عام 2023: سعيد بالأداء المالي للشركة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث نتجه نحو نهاية العام بأداء قوي، حقق إجمالي الإيرادات مبلغ 42 مليار جنيه، وذلك تتويجا للنمو المحقق على مستوى كافة وحدات الأعمال مما يعكس جهود الشركة نحو مواصلة تحسين مستوى خدماتنا المقدمة.

وأضاف "نصر"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن وحدات أعمال التجزئة بالشركة حققت إيرادات قدرها 23،2 مليار جنيه محققة نسبة نمو قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بالنمو الملحوظ في إيرادات خدمات البيانات الثابتة والمحمولة.

ولفت إلى أن مبيعات وحدات أعمال الجملة حققت إيرادات قدرها 18.8 مليار جنيه بزيادة بلغت 52% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة نمو كافة الخدمات المقدمة، كما سجلنا مرة أخرى زيادة في قاعدة العملاء، كما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 41.9% وسجل الربح التشغيلي ارتفاعًا بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونوه بأن الشركة واصلت تحقيق هوامش ربحية مرتفعة على الرغم من الضغوط التضخمية التي شهدتها كافة عناصر التكاليف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 (متمثلة بشكل رئيسي في زيادة المصروفات التمويلية وأثر الانخفاض في قيمة العملة)، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وترشيد النفقات مثل اتفاقية التجوال المحلي الموقعة مؤخرا.



كما تواصل الإدارة التنفيذية سعيها الاستراتيجي المتمثل في تأمين وتوفير متطلباتها المستقبلية من النفقات الرأسمالية وتأمين سلاسل الإمداد مما كان له بعض الأثر على وصول صافي التدفقات النقدية الحرة إلى 2.3 مليار جنيه بالسالب.

وتأتي تلك الخطوة للتحوط من التغيرات المتوقعة في سعر صرف العملات الأجنبية على المدى القريب وغيرها من المخاطر غير المتوقعة نظرا للتحديات الحالية.

وأشار: إلى أننا نعمل بشكل مستمر على الابتكار وتحقيق نتائج متميزة آخذين في الاعتبار الاحتياجات المتغيرة لشركائنا، ويعد إطلاقنا لنظام WeConnect مثالا جليا على ذلك، حيث يعكس تفانينا في التركيز على احتياجات عملائنا وذلك من خلال تصميم الحلول المبتكرة التي تناسب احتياجاتهم والاستمرار في تطوير بنيتنا التحتية المتميزة لتوفير عوائد مالية مستدامة وتعظيم ثروة المساهمين.

وواصل الرئيس التنفيذي للشركة: نتطلع قدما إلى عام 2024 حيث ستتركز استراتيجيتنا على تقديم الحلول والخيارات التي تضمن توفير الربحية المستدامة. سنحرص على متابعة اختيارات وفرص النمو المختلفة على حسب اولويتها لتعظيم الاستفادة من أصولنا وبالأخص الأصول التي تدر عوائد دولارية من أجل تحقيق المزيد من المرونة في نفقاتنا الاستثمارية اللازمة لإتمام الأنشطة الأساسية للشركة وترشيد نفقاتنا التشغيلية.

واستطرد: ونستمر في ابتكار وتطوير المزيد من الحلول التكنولوجية لتحسين نموذج الأعمال لتقديم خبرة وتجربة أفضل لعملائنا وفي ذات الوقت نعمل على تطوير استراتيجية التسعير والتسويق، سأظل على ثقة في مسارنا طويل المدى حيث لدينا بالفعل الصيغة الصحيحة لتحقيق النجاح المستمر والنمو على المدى الطويل.



وحققت الشركة المصرية للاتصالات “وي” إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 42 مليار جنيه محققا نموا قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل، حيث بلغت 3.1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.