عبد المنعم السيد: خريطة مصر الاستثمارية وفرت جميع التفاصيل التى يحتاجها المستثمر

أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أهمية خريطة مصر الاستثمارية، قائلًا:" إن خريطة مصر الاستثمارية كانت حلم كنا نحلم به منذ فترة كبيرة جدًا بأن تكون هناك خريطة متكاملة للاستثمارات ومواقع القطاعات الاستثمارية التي تناشدها الدولة المصرية في جميع محافظات مصر".

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن هذه الخريطة الاستثمارية توضح أهم استخدامات كل منطقة وأهم القطاعات بها، بالإضافة إلى الاحتياج الخاص بكل مستثمر، سواء فيما يتعلق بالمساحات المطروحة أو ما إذا كانت هذه الأرض مؤهلة للبناء وعدد أدوار البناء، وتحديد نوع المنطقة سواء كانت سياحية أو صناعية أو زراعية.

أهمية الخريطة الاستثمارية

وأوضح أن الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار بها أكثر من 1500 فرصة موجودة يستطيع أي مستثمر أو جهة استثمارية، الدخول لمعرفة كافة التفاصيل عن كل مشروع وماهية اتاحته وامكانياته وإجراءات التسهيل والتراخيص الخاصة به وكل التفاصيل التي يحتاجها المستثمر وهو ما يؤكد جدية الدولة.