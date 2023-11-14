فريد زهران: العالم العربى يحتاج إلى الديمقراطية والتماسك المجتمعى

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الدول العربية تعاني من غياب الديمقراطية والحياة السياسية والتماسك المجتمعي الحر الاختياري، ما أدى إلى الانهيار والانقسام والتدهور.

وأوضح زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، أن دول الجوار ليست في حالة طيبة ولا بعض الدول العربية الكبرى، مشيرا إلى أن العالم العربي كله سيبقى في حالة أفضل إذا كانت مصر أفضل.

وأضاف زهران، أن الاهتمام بالانتخابات الرئاسية لا يتعارض مع الوضع في غزة، وأن المرشح للانتخابات الرئاسية يجب أن يكون بديلا عن حل ما وأن يعبر عن جماعات ورؤى ومصالح.

وأوضح زهران، أنه لا يرى نفسه ملهما من السماء أو بطلا أسطوريا أو مدعوما من الرعاية الإلهية، بل يرى نفسه مواطنا مصريا يحب بلده ويسعى لتحسينها.