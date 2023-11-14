نائب محافظ القاهرة تتفقد مستشفى التبين المركزى (صور)

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة لمستشفى التبين المركزي (جراحات اليوم الواحد) جاء فيها متابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الفرق الطبية وتوافر أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية للخروج بكافة الخدمات لأفضل صورة ولخدمة أهالي المنطقة والمواطنين بصفة عامة.

وشملت جولة نائب محافظ القاهرة تفقد قسم العيادات الخارجية بالكامل مطلعة على عددها وعدد الفرق الطبية بها، وسير العمل بها خلال الفترات المختلفة، بما يضمن استيعاب الترددات اليومية الكبيرة من المواطنين على تلك العيادات، فضلًا عن المدد الزمنية الخاصة بانتظار المرضى بغرض تقليلها إلى جانب تفقد أماكن انتظار المرضى والمترددين على المستشفى.

نائب محافظ القاهرة تتفقد مستشفى التبين المركزي

كما تفقدت قسم الاستقبال وغرف الكشف، وقسم الأشعة والتحاليل الطبية وحضانات الأطفال ووحدة الغسيل الكلوي، كما تفقدت قسم الأطفال المبتسرين والذي تم تطويره مؤخرًا بالتنسيق مع المجتمع المدني وشركاء التنمية والمجهز بالجهود الذاتية للدخول إلى الخدمة وبدء التشغيل الفعلي لخدمة المواطنين، كما اطمأنت على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال جولتها على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى الذي تصادف وجودهم خلال جولتها للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للعمل على تقديمها بأفضل جودة، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية للفرق الطبية بالمستشفى إيمانًا بدورهم الفعال في تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين وتثمينًا للجهود العظيمة لتقديم الرعاية الصحية بأفضل صورة من خلال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات القطاع العلاجي، ودعم الخدمات التي تقدمها ورفع معدلات أدائها، وتوسيع رقعة الخدمات الصحية المقدمة، لتصبح منافسة لمثيلاتها من مستشفيات القطاع الصحي بالكامل، وأشادت بانتظام سير العمل في مستشفى التبين المركزي وانتظام الفرق الطبية.

وأكدت نائب المحافظ على دعمها لمطالب المواطنين بتطوير المستشفى ودعمه بمختلف التخصصات كونه يخدم قطاع كبير من أهالي منطقة التبين والقرى المجاورة من مركز الصف، حيث يتراوح معدل التردد اليومي على العيادات الخارجية ما بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ حالة يوميًا، كما أن المستشفى أجرى بها بالأمس ١٢ عملية جراحية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين، وعدد من الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمستشفى.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة