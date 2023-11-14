الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تتفقد مستشفى التبين المركزى (صور)

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة  للمنطقة الجنوبية، جولة لمستشفى التبين المركزي (جراحات اليوم الواحد) جاء فيها متابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الفرق الطبية وتوافر أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية للخروج بكافة الخدمات لأفضل صورة ولخدمة أهالي المنطقة والمواطنين بصفة عامة.

وشملت جولة نائب محافظ القاهرة تفقد قسم العيادات الخارجية بالكامل مطلعة على عددها وعدد الفرق الطبية بها، وسير العمل بها خلال الفترات المختلفة، بما يضمن استيعاب الترددات اليومية الكبيرة من المواطنين على تلك العيادات، فضلًا عن المدد الزمنية الخاصة بانتظار المرضى بغرض تقليلها إلى جانب تفقد أماكن انتظار المرضى والمترددين على المستشفى.

نائب محافظ القاهرة تتفقد مستشفى التبين المركزي

كما تفقدت قسم الاستقبال وغرف الكشف، وقسم الأشعة والتحاليل الطبية وحضانات الأطفال ووحدة الغسيل الكلوي، كما تفقدت قسم الأطفال المبتسرين والذي تم تطويره مؤخرًا بالتنسيق مع المجتمع المدني وشركاء التنمية والمجهز بالجهود الذاتية للدخول إلى الخدمة وبدء التشغيل الفعلي لخدمة المواطنين، كما اطمأنت على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وحرصت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال جولتها على التحدث مع المرضى والمترددين على المستشفى الذي تصادف وجودهم خلال جولتها للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للعمل على تقديمها بأفضل جودة، كما حرصت على التقاط الصور التذكارية للفرق الطبية بالمستشفى إيمانًا بدورهم الفعال في تقديم الخدمة الطبية لجميع المواطنين وتثمينًا للجهود العظيمة لتقديم الرعاية الصحية بأفضل صورة  من خلال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات القطاع العلاجي، ودعم الخدمات التي تقدمها ورفع معدلات أدائها، وتوسيع رقعة الخدمات الصحية المقدمة، لتصبح منافسة لمثيلاتها من مستشفيات القطاع الصحي بالكامل، وأشادت بانتظام سير العمل في مستشفى التبين المركزي وانتظام الفرق الطبية.

وأكدت نائب المحافظ على دعمها لمطالب المواطنين بتطوير المستشفى ودعمه بمختلف التخصصات كونه يخدم قطاع كبير من أهالي منطقة التبين والقرى المجاورة من مركز الصف، حيث يتراوح معدل التردد اليومي على العيادات الخارجية ما بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ حالة يوميًا، كما أن المستشفى أجرى بها بالأمس ١٢ عملية جراحية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي التبين، وعدد من الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمستشفى.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولتها المفاجئة
مستشفى التبين المركزي مستشفي اليوم الواحد المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة فى محافظة القاهرة

محافظة القاهرة: مستمرون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

شعب الله الكذاب.. كيف تخدع إسرائيل العالم بارتداء ثوب الضحية؟

غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

مدير العلميات الميدانية بالتحالف الوطني: 800 شاحنة ذهبت إلى قطاع غزة حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟