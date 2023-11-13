الأسطل: الاحتلال يستهدف الصحفيين لمنع العالم من مشاهدة جرائمه

أدان الكاتب الصحفي الفلسطيني تحسين الأسطل، سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين والمصورين في قطاع غزة، مؤكدا أنها تهدف إلى إخفاء الحقيقة عن العالم.

وقال الأسطل، في اتصال هاتفي مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الطيران الإسرائيلي اغتال حتى الآن 41 صحفيا في غزة، من بينهم مصور قناة القاهرة الإخبارية الذي استشهد بقذائف الاحتلال، معربا عن تعازيه للإعلام المصري والصحفيين المصريين.

وأضاف الأسطل، أن الصحفيين والمصورين في غزة يواجهون خطرا كبيرا في أداء عملهم، وأنهم يحملون رسالة إنسانية ووطنية في نقل الحقائق والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ودعا الأسطل العالم إلى التضامن مع الصحفيين والمصورين في غزة وحمايتهم من الاعتداءات الإسرائيلية.