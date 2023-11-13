أسامة كمال عن الظلام الذي يعيش فيه أهالي غزة: النور يعيش في كل قلب مؤمن بالقضية

عرض الإعلامي أسامة كمال، صور بالقمر الصناعي لوكالة ناسا تكشف الظلام الذي يتعرض له قطاع غزة.

ومن جانبه، قال كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، إن الصور الذي نشرتها صحيفة الإيكونوميست تكشف الظلام الذي يعيش فيه أهالي غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حتى اليوم، لافتا إلى أن صحيفة الايكونوميست قالت إن 70% من كهرباء القطاع قادمة من خطوط إسرائيلية والباقي من محطات تعمل بالوقود، معقبًا: "الوضع حاليًا ينعدم فيه خطوط الكهرباء والوقود" وبالتالي فالنتيجة ظلام حالك ودامس، مؤكدًا أن الإيكونوميست تؤكد أن ليالي غزة هي الأكثر قتامة في العالم خلال آخر 10 سنوات، خاصة مع زيادة عدد السكان من 2012 حتى اليوم، حيث يسيطر الظلام على 90% من قطاع غزة.

ووجه الإعلامي أسامة كمال رسالة للاحتلال الإسرائيلي على الظلام الذي يعيش فيه أهالي غزة، قائلًا: "إن النور يعيش في قلب كل مؤمن بقضيته، النور في قلوب كل طفل يودع أصدقائه وأقاربه ونفسه في ربع ساعة نوم بدون خوف، أو لقمة تسد جوعه أو كوب مياه نظيف، النور في قلب كل سيدة فقدت ابنها أو زوجها أو أخاها أو حفيدها واستمرت بالوقوف صامدة تربي الأجيال على المقاومة".