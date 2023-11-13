الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: لا نريد توسيع النزاع شمال إسرائيل مع حزب الله أو آخرين

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها أن الخارجية الأمريكية، أعلنت أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أدلى بتصريحات بشأن البقاء في غزة تتعارض مع رؤيتنا.

وأضافت، الخارجية الأمريكية، أنها لا تريد توسيع النزاع في شمال إسرائيل مع حزب الله أو أي طرف آخر.

كما أكدت أنها تريد من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات لتقليل عدد الضحايا المدنيين.

نشعر بالقلق الشديد من الوضع في غزة

من جهته قال سامويل وروبيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن أمريكا في تواصل دائم مع الجانب الإسرائيلي لتجنب استهداف المدنيين.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكل المسئولين الأمريكيين يشعرون بالقلق الشديد من الوضع في غزة ولدينا أكثر من 10 آلاف، ولا نريد أن نرى هذا الضرر، مؤكدًا أن حماس تستغل المدنيين والمدارس والمستشفيات لإخفاء الأسلحة.

الخارجية الامريكية تصريحات البقاء غزة تتعارض مع رؤيتنا توسيع النزاع مع حزب الله

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