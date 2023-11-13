الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: لا شك بسقوط آلاف المدنيين بقطاع غزة خلال الحرب الجارية

سامويل وروبيرج
سامويل وروبيرج

قال سامويل روبيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح الرهائن بغزة ودخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا شك أن الآلاف من المدنيين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن حماس بدأت المعركة وكانت تقوم بالتخطيط لهذه العملية منذ سنوات.

 أمريكا تشعر بقلق شديد من الوضع في غزة 

وتابع، أن أمريكا تشعر بقلق شديد من الوضع في غزة ويوجد أكثر من 10 آلاف شهيد ولا نريد أن نرى مزيدًا من الضرر، متهمًا حماس باتخاذ المدنيين كدروع بشرية، كما تستغل المستشفيات لإخفاء الأسلحة.

وأكد أنه يجب على إسرائيل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب إيقاع الضرر بالمواطنين.

الخارجية الامريكية المدنيين قتلوا جراء القصف الإسرائيل أمريكا

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