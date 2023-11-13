وكيل "القوى العاملة بالنواب" يُطالب بآلية لحماية حقوق الطفل داخل المدارس

قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أطفال مصر ثروة قومية يجب الحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وأشار “منصور” في تصريحات له، تعقيبًا على مناقشات البرلمان لمشروع قانون الطفل، إلى أهمية تلك المناقشات التي تناولت قوانين الطفولة والأمومة والمبدع الصغير، مؤكدًا موافقته على كل إجراء يمنح مزيدً من الحماية للأطفال ويضمن حقوقهم.



وصرح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن وجود فصل بدون معلم هو اعتداء على حقوق الطلبة، وكذلك إشكالية ضرب الطلبة فى بعض المدارس، وهو أمر ممنوع ومرفوض نهائيا، وضد حقوق الطفل، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للرقابة في المدارس.