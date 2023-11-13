الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالاسم.. رابط موقع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ننشر لكم رابط موقع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن الأسماء الجدد لبرنامج تكافل وكرامة لمساندة ودعم للمواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

رابط موقع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": علي المواطن/ة تسجيل الدخول عبر موقع التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:
https://tk.moss.gov.eg/
الخطوة الثانية "2": علي المواطن/ة اختيار برنامج تكافل وكرامة ثم الضغط على «الاستعلام عن الأسماء الجدد».
الخطوة الثالثة "3": علي المواطن/ة ادخال الرقم القومي الخاص به، ثم الضغط على أيقونة «استعلام».
الخطوة الرابعة "4": يظهر أمام المواطن/ة نتيجة الاستعلام، وأيضًا حالة البطاقة إذا كانت سارية، من عدمه.
الخطوة الخامسة "5": في حالة قبول المواطن المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتمّ معرفة ذلك من خلال الاستعلام.
الخطوة السادسة "6": وفي حالة رفض المستعلم يتمّ توضيح سبب الرفض.

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023، لنحو 5.2 مليون أسرة، علي أن يتم صرف المعاش يوم 15 في الشهر.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وفي هذا الجانب، يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، وذلك من خلال عمل الخطوات كالآتي:

خطوة أولي: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول مباشرةً عبر الرابط التالي:
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10
خطوة ثانية: اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك».
خطوة ثالثة: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
خطوة رابعة: الضغط على أيقونة «استعلام».
خطوة خامسة: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 سواء سارية أو متجمدة.

اقرأ أيضًا

بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 الأسماء الجدد في تكافل وكرامة موقع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل موقع التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

مواد متعلقة

بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

الأكثر قراءة

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

فعاليات حزبية متنوعة لشرح إنجازات المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى للمواطنين

اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين فى غزة

مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلى: إصابات مباشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان