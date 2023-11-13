بالاسم.. رابط موقع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

ننشر لكم رابط موقع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن الأسماء الجدد لبرنامج تكافل وكرامة لمساندة ودعم للمواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

رابط موقع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": علي المواطن/ة تسجيل الدخول عبر موقع التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://tk.moss.gov.eg/

الخطوة الثانية "2": علي المواطن/ة اختيار برنامج تكافل وكرامة ثم الضغط على «الاستعلام عن الأسماء الجدد».

الخطوة الثالثة "3": علي المواطن/ة ادخال الرقم القومي الخاص به، ثم الضغط على أيقونة «استعلام».

الخطوة الرابعة "4": يظهر أمام المواطن/ة نتيجة الاستعلام، وأيضًا حالة البطاقة إذا كانت سارية، من عدمه.

الخطوة الخامسة "5": في حالة قبول المواطن المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتمّ معرفة ذلك من خلال الاستعلام.

الخطوة السادسة "6": وفي حالة رفض المستعلم يتمّ توضيح سبب الرفض.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023، لنحو 5.2 مليون أسرة، علي أن يتم صرف المعاش يوم 15 في الشهر.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

وفي هذا الجانب، يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، وذلك من خلال عمل الخطوات كالآتي:

خطوة أولي: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول مباشرةً عبر الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10

خطوة ثانية: اختيار أيقونة «الاستعلام عن نتيجتك».

خطوة ثالثة: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

خطوة رابعة: الضغط على أيقونة «استعلام».

خطوة خامسة: تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023 سواء سارية أو متجمدة.