الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تلتقى والدة إحدى الفلسطينيات بمستشفى العريش العام (فيديو)

مستشفى العريش
مستشفى العريش

التقت كاميرا قناة "إكسترا نيوز" والدة إحدى الفلسطينيات التي تتلقى العلاج بمستشفى العريش العام، لمعرفة كيف كانت الرحلة من داخل غزة حتى وصولها مستشفى العريش.

قالت السيدة الفلسطينية إن ابنتها تدعى ابتسام عادل، حيث تعرض منزلها للقصف خلال إعدادها وجبة الفطار لأولادها، حيث إنها تعرضت لكسر مضاعف في يدها، حيث تم إجراء عدد من العمليات لها.

وأضافت، أنه بسبب الإصابة التي لحقت بابتسام، تتضرر لحم اليد للذوبان، الأمر الذي دفع الأطباء بمستشفى العريش العام، بترقيع اليد بواسطة جلد من القدم، في عملية امتدت لأكثر من 12 ساعة.

وأشارت والدة ابتسام، إلى أن بمجرد وصولها مصر، تم عمل اللازم لها بأفضل جودة ممكنة، مضيفة انها في مصر منذ أسبوع، داعية الله أن يزيح الكرب عن غزة، كما وجهت الشكر للأطباء بمستشفى العريش.

اكسترا نيوز مستشفى العريش العام كامير قناة اكسترا نيوز السيدة الفلسطينية مستشفى العريش

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