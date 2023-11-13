الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية تنفى استئناف رحلاتها لإسرائيل

يونايتد إيرلاينز
يونايتد إيرلاينز

نفت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران استئناف رحلاتها لإسرائيل يوم 24 نوفمبر، مؤكدة أنها ستظل معلقة لأجل غير مسمى، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

 

وفي وقت سابق، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بيانًا حذرت فيه شركات الطيران الأمريكية من الطيران والتحليق بالأجواء الإسرائيلية.

 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن شركات الطيران العالمية قامت بإلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل، وتم تحويل ما لا يقل عن 5 طائرات كانت في طريقها إلى إسرائيل عن مسارها.

 

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