الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يقصف موقع حدب يارون الإسرائيلي: إصابات مباشرة

صواريخ حزب الله
صواريخ حزب الله

أعلن حركة المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، مساء اليوم الإثنين،  استهداف موقع الحدب الإسرائيلي قبالة بلدة يارون، بالأسلحة، وتحقيق إصابات مباشرة فيه.

في السياق، دعت هيئة العلاقات الإعلامية في حزب الله إلى حملة تضامن مع الصحفيين العاملين في فلسطين ولبنان وإلى إدانة إسرائيل في كل المحافل الدولية والإنسانية.

ويتواصل التصعيد على حدود لبنان الجنوبية بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ أن شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي هجومًا غير مسبوق أودى بحياة أكثر من 1400.

 

حزب الله الاحتلال الجبهة الشمالية جنوب لبان غزة الآن

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