الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح وادي كوم أمبو تنمو 274% خلال الربع الأول من 2023-2024

البورصة
البورصة

كشفت القوائم المالية لشركة وادي  كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، عن الربع الأول من  العام المالي الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 274%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 20.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 5.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 33.46 مليون جنيه، مقابل 36.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

يشار إلى أن وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، حققت صافي ربح بلغ 25.53 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 16.58 مليون جنيه أرباحًا في العام المالي السابق له.

وارتفع صافي إيرادات نشاط الشركة إلى 117.84 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 116.51 مليون جنيه في يونيو 2022.

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