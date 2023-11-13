مواجهتان للمنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال.. ماذا ينتظرنا فى فترة التوقف الدولى؟

يعود التوقف الدولي من جديد هذا الأسبوع، بعدما أسدل الستار على مباريات الدوريات الأوروبية.

وتشهد فترة التوقف الدولي الحالية، العديد من المباريات المهمة، بجانب انطلاق تصفيات إفريقيا لمونديال 2026، وكذلك التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

"الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز المباريات المنتظرة في فترة التوقف الدولي.

مواجهات منتخب مصر



يخوض منتخبنا الوطني مباراتين في تصفيات المونديال الأولى ضد جيبوتي في استاد القاهرة الخميس الموافق 16 نوفمبر.

بينما يحل ضيفا على سيراليون في التصفيات الأحد 19 نوفمبر.

قمتان ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية



المواجهة الأولى تجمع البرازيل والأرجنتين في الكلاسيكو الأربعاء الموافق 22 نوفمبر، والثانية الأرجنتين أمام أوروجواي الجمعة 17 نوفمبر.

تصفيات يورو 2024

وتواجه منتخبات كبرى مثل هولندا وإيطاليا خطر الفشل في التأهل لكأس أمم أوروبا، حيث تستهدف حسم مقاعدها في آخر جولتين دون الحاجة لخوض الملحق.

المجموعة الأولى ضمن عنها منتخبا إسبانيا واسكتلندا التأهل رسميا، بينما في الثانية تتنافس هولندا واليونان على المقعد الثاني ولكل منتخب 12 نقطة، بعدما حسمت ديوك فرنسا البطاقة الاولى.

ولعبت طواحين هولندا مباراة أقل من اليونان، حيث تتبقى لها مباراتان أمام إيرلندا وجبل طارق، يكفيها الفوز بإحداهما من أجل حسم التأهل، نظرا لتفوقها على اليونان في المواجهات المباشرة.

المجموعة الثالثة حسم فيها منتخب إنجلترا البطاقة الأولى، بينما تتنافس أوكرانيا (على بطاقة التأهل الثانية مع إيطاليا، علمًا بأنهما سيواجهان بعضهما البعض في الجولة الأخيرة يوم 20 نوفمبر الحالي.



ويواجه المنتخب الإيطالي المصير ذاته في تصفيات اليورو، حيث يعتبر الفريق مهددا بقوة بعدم بلوغ النهائيات بشكل مباشر من التصفيات حال عدم تحقيق الفوز على مقدونيا، والخروج كذلك بنتيجة إيجابية أمام أوكرانيا للتفوق بالنقاط أو المواجهات المباشرة، حيث انتهى لقاء الذهاب بينهما بفوز الآزوري على أرضه 2-1، وبخلاف ذلك فإن الملحق سيكون الأمل الأخير للأزرق.

وتأهلت تركيا عن المجموعة الرابعة، بينما تتنافس ويلز وكرواتيا على ثاني المقاعد.

وتحل كرواتيا ضيفة على لاتفيا في الجولة المقبلة، قبل أن تستضيف أرمينيا في الجولة الأخيرة، وتحتاج للفوز بالمباراتين مع انتظار تعثر ويلز في إحدى مباراتيها أمام أرمينيا وتركيا، من اجل حسم البطاقة الثانية للمجموعة، حيث يتفوق الويلزيون في المواجهات المباشرة على رفاق لوكا مودريتش بالتعادل 1-1 ذهابا والفوز 2-1 إيابا، لتبقى كرواتيا في مهب رياح المفاجآت.