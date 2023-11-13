إحالة عاطل أوهم شابا بقدرته على مضاعفة نقوده بالجيزة للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالنصب على شاب والاستيلاء منه على مبلغ مالي بعد أن أوهمه بمضاعفة المبلغ.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

تفاصيل الواقعة

تلقت جهات التحقيق بلاغا من شاب أفاد فيه تعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص، بعد أن استولى منه على مبلغ ألف جنيه، وذكر المبلغ في شكواه أن المتهم استوقفه بالشارع وأوهمه بقدرته على مضاعفة النقود التي بحوزته ثم استولى على مبلغ ألف جنيه، وفر هاربا.

بالفحص وتفريغ الكاميرات تم التوصل لهوية المتهم، وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمة الاستيلاء على المبلغ المالي، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.