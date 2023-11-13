الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح على رأس تشكيل الأفضل في الجولة الـ 12 من "البريميرليج"

محمد صلاح
محمد صلاح

تواجد محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول، ضمن تشكيل الأفضل في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه لاكتساح برينتفورد بثلاثية كان له فيها نصيب الأسد بهدفين.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "البريميرليج" تشكيل الأفضل الذي ينشر كل أسبوع لأسطورة الدوري السابق “ألان شيرار” وكان على رأسه محمد صلاح.

تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر “ليفربول”

خط الدفاع: سالابيا “أرسنال”، فان دايك “ليفربول”، ميكولينكو “إيفرتون”

خط الوسط: بالمر “تشيلسي”، وارد براوس “وست هام”، ماكجين “أستون فيلا”، سرابيا “وولفرهامبتون”

خط الهجوم: ستيرلينج “تشيلسي، سولانكي “بورنموث”، محمد صلاح “ليفربول”

 

 

أرقام قياسية لمحمد صلاح

– سجل محمد صلاح هدفه رقم 200 في كرة القدم الإنجليزية خلال مسيرته الكروية، حيث رفع رصيده من الأهداف رفقة ليفربول إلى 198 هدفًا، إضافة لهدفين سجلهما مع فريقه السابق تشيلسي.

– أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفًا على الأقل في أول 6 مباريات للفريق على ملعبه في بطولة الدوري الإنجليزي.

– أصبح رابع لاعب يسجل في أول 6 مباريات لفريقه على ملعبه في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بعد ليس فيرديناند مع نيوكاسل، ألان شيرار مع بلاكبيرن في موسم 1995/ 1996، إضافة للفرنسي تييري هنري مع أرسنال في موسم 2004/ 2005.

– صار صلاح أحد 3 لاعبين فقط، يسجل أو يصنع في 15 مباراة متتالية على التوالي على ملعب فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ألان شيرار الذي حقق مساهمة تهديفية واحدة على الأقل في 18 مباراة، وتييري هنري في 17 مباراة.

– رفع "الفرعون المصري"، رصيده من الأهداف إلى 149 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الحادي عشر في قائمة هدافي المسابقة بالتساوي مع ليس فيرديناند، ويتبقى له هدف وحيد لاقتحام قائمة العشرة الأوائل بالتساوي مع مايكل أوين، الذي سجل 150 هدفًا.

– رفع "مو" رصيده من الأهداف إلى 10 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، معززًا مركزه في وصافة جدول ترتيب الهدافين، بفارق هدف خلف النرويجي إيرلينج هالاند، كما صار أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل أهداف بالمسابقة، برصيد 14 هدفًا بين تسجيل وصناعة.

صلاح محمد صلاح ليفربول الدورى الانجليزى برينتفورد

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