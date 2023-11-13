ضبط عاطلين روجا ألعابا نارية محظورة على مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط عاطلين، بعد اتهامهما بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد التربح منها بدون وجه حق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.

معلومات سرية تكشف قيام شخصين بترويج ألعاب نارية

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية قيام عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين، وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

التحفظ على 640 قطعة ألعاب نارية ومحدثات صوت

كانت قد قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ على 640 قطعة من الألعاب النارية ومحدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام محظورة الاستخدام، قبل ترويجها وبيعها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة ألعاب نارية محظور بيعها.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية تفقد بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمنطقة باب شرقي بالإسكندرية، بالإتجار فى الألعاب النارية محظورة الاستخدام لتمثل خطرا على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه، وألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 640 قطعة ألعاب نارية "محدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام"، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.