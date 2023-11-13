الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: نتوقع صدور مذكرات توقيف لبعض المسؤولين الإسرائيليين

أكد الدكتور عمار الدويك، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن ملف فلسطين تحرك بشكل كبير في المحكمة الجنائية الدولية وأصبح يتصدر أجندتها، معربا عن تطلعه لأخبار لصالح الفلسطينيين قريبا.

مذكرات توقيف لبعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب في غزة

وأضاف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، خلال مداخلة عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين، أنه يتوقع صدور مذكرات توقيف لبعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ولفت " الدويك"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم حججا ضعيفة لتبرير قتل المدنيين، والذين منهم الرضع والأطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن قصف المستشفيات في قطاع غزة.