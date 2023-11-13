الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين: نتوقع صدور مذكرات توقيف لبعض المسؤولين الإسرائيليين

الدكتور عمار الدويك
الدكتور عمار الدويك

أكد  الدكتور عمار الدويك، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن ملف فلسطين تحرك بشكل كبير في المحكمة الجنائية الدولية وأصبح يتصدر أجندتها، معربا عن تطلعه لأخبار لصالح الفلسطينيين قريبا.

مذكرات توقيف لبعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب في غزة

وأضاف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين، خلال مداخلة عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الإثنين، أنه يتوقع صدور مذكرات توقيف لبعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ولفت " الدويك"، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم حججا ضعيفة لتبرير قتل المدنيين، والذين منهم الرضع والأطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن قصف المستشفيات في قطاع غزة.

حقوق الانسان فلسطين مذكرات جرائم الحرب المسؤولين الاسرائيليين

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مذكرة الخارجية الأمريكية تنتقد إدارة بايدن بسبب التشكيك فى عدد الوفيات بغزة

القاهرة الإخبارية: مباحثات مصرية أمريكية للتهدئة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

المشاط توضح تفاصيل عمل المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء بالقاهرة

"المشاط" تعلن إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود والهندسة والمشتريات والبناء

الزراعة: فقدنا 95 ألف فدان أراضي زراعية منذ 2011

الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية: أقدر جهود القيادة المصرية

"المصل واللقاح": حقنة البرد خطيرة وتُضعف المناعة

انطلاق النسخة الثالثة للمعرض الإفريقى للتجارة البينية

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا فى القليوبية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

التحالف الوطنى: لدينا 55 ألف متطوع يجهزون مساعدات غزة منذ 14 أكتوبر

ممرض بمستشفى العريش: زيارة "المتحدة" رفعت الروح المعنوية لمصابى غزة خاصة الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان