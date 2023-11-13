الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعقد اجتماعًا تنظيميًا مع هيئات المكاتب بالمحافظات

من استقبال قيادات
من استقبال قيادات الحملة بالمحافظات

عقدت حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمقرها الرئيسي في القاهرة، اجتماعًا تنظيميًا مع هيئات مكاتب الحملة الرسمية في جميع المحافظات.

مقرات الحملة قِبلة لاستقبال المواطنين

عُقِد الاجتماع برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بحضور هيئة مكتب الحملة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي للتشاور حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد تشكيل هيئات المكاتب التي تعكس تنوع الطيف السياسي والمجتمعي، والتأكيد على ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع الالتزام بكافة المعايير والمبادئ التي تنتهجها الحملة كواجب وطني لدعم الدولة المصرية، خصوصًا الشباب، الذين أولت لهم الدولة اهتمامًا بالغًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الحملة الرسمية خفضت أوجه الدعاية الانتخابية إلى حدودها الدنيا عملا بتوجهات السيد المرشح وذلك دعما لأشقائنا في فلسطين.

وأضاف المستشار فوزي أن مكاتب المحافظات لا بد أن تكون قِبلة للتفاعل مع المواطنين وتلقي المقترحات في كافة المحافظات والمدن والمراكز والقرى، مشيرًا إلى أن المرشح الرئاسي قام بتوفير مساحات مشتركة لجميع المواطنين.

ندوات توعوية في كافة المحافظات

من جانبها، أكدت هيئات المكاتب في المحافظات أنهم يقومون بتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية في كافة المحافظات لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات وممارسة حقوقهم الدستورية، فضلًا عن  زيادة الوعى بكافة القضايا التي تتعلق بالأمن القومي المصري والإنجازات التي حققتها القيادة السياسية برئاسة السيد المرشح على كافة المستويات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الضخمة التي ساهمت على تحقيق تنمية واسعة، والتي كان لها أثر بالغ في نفوس المواطنين والشباب على وجه الخصوص.

 

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية السيسي المستشار محمود فوزي

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