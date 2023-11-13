الليلة.. المرشح الرئاسى فريد زهران ضيف "المساء مع قصواء" على cbc

يحل، الليلة، المرشح الرئاسي فريد زهران، ضيفًا على برنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc.

وجاء ذلك بعدما أعلنت قناة cbc عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن المرشح فريد زهران، كذلك عبر صفحته الرسمية عن وجوده الليلة على الهواء معها، وذكرت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية ٢٠٢٤، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

ووجه فريد زهران، التحية إلى الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة وصمودهم المشرف.

وأوضح المرشح الرئاسي، أن محافظة أسيوط تمتلك تاريخًا ممتدًا وعريقًا من العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي والحديث ويسكنها أكثر من 5 ملايين شخص الآن، مؤكدًا أنه شخص مسئول ورئيس حزب سياسي له كتلة برلمانية ويسعى إلى التغيير بطريق سلمي، ويؤمن بالعلم والتخصص والفصل بين السلطات.

مؤتمرات جماهيرية

عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة مؤتمرات جماهيرية في محافظة أسيوط على مدار يومي أول أمس الجمعة وأمس السبت، لطرح برنامجه الانتخابي.

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، إننا وصلنا الآن إلى محطة مهمة جدًا وهي انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة أنها تأتي في مرحلة عصيبة لما تمر به البلاد.

ترشح فريد زهران لرئاسة الجمهورية ترسيخ لمفهوم السياسة النظيفة

وأكد أن التعددية السياسية هي الضمانة الحقيقية لتصحيح مسارات الأمم دون دفع تكاليف باهظة لأنها أساس تداول السلطة.

وتابع: وترشح فريد زهران لرئاسة الجمهورية يأتي ترسيخًا لمفهوم السياسة النظيفة التي تعلي من القيم الأخلاقية، وتقدم مصالح الوطن العليا على أي مكاسب سياسية ضيقة.

وكان قد التقى المرشح الرئاسي فريد زهران مجموعة من شباب محافظة أسيوط للحوار حول الانتخابات الرئاسية والبرنامج الانتخابي للمرشح.

دار الحوار حول الأسباب التي دعت فريد زهران للترشح في ظل الظروف الحالية، وإمكانية فتح المجال السياسي، كما ناقش الشباب الرؤية العامة لبرنامج المرشح والنقاط الجوهرية به، والحلول التي طرحها للخروج من الأزمات الحالية.