الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اعتقال 50 فلسطينيًا فى مدن الضفة الغربية المحتلة

اعتقال
اعتقال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، في نبأ عاجل عن اعتقال 50 فلسطينيًا خلال الساعات الماضية في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال محاولاتها لإخلاء مستشفى القدس في غزة.

الوضع في قطاع غزة كارثي

وكانت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أكدت أن الوضع في قطاع غزة كارثي، حيث تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات منذ اليوم الأول للعدوان فهي بمثابة "حرب المستشفيات".

ونوهت وزيرة الصحة الفلسطينية عن خروج 23 من أصل 35 مستشفى من الخدمة، والمتبقية قد تخرج في وقت قريب بسبب تفاقم أزمة الوقود الذي يولد الطاقة الكهربائية.

وارتفع عدد شهداء مجمع الشفاء في غزة إلى 32 خلال الثلاثة أيام الماضية.

50 معتقلا الساعات الماضية مدن الضفة الغربية المحتلة مدن الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة

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