مدير مستشفيات غزة: جيش الاحتلال يجبر المرضى على إخلاء مستشفى القدس

قال الدكتور محمد زقوت، مدير مستشفيات غزة: الآن يجري إخلاء قسري لمستشفى القدس، وتزداد أزمة الوقود في مستشفيات ناصر والأوروبي وشهداء الأقصى، وأبلغتنا وكالة غوث ومنظمة الصحة العالمية أنهما لن تستطيعا إرسال المزيد من الوقود لقطاع غزة.

وأكد "زقوت"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أن الجريمة الإنسانية البشعة التي ما زالت ترتكب في مجمع الشفاء الطبي ما زالت على أشدها، ويقوم جيش الاحتلال بالاتصال بالطواقم الطبية والجرحى والمرضى ويجبرهم على إخلاء المستشفى، ويعطيهم مكانًا مجهولًا وهذا يعرضهم لخطر الموت المحقق.

العشرات من الجرحى لا يستطيعون المشي أو مغادرة المستشفى

وتابع: هناك العشرات من الجرحى الذين لا يستطيعون المشي أو مغادرة المستشفى.

وكان الاحتلال أعلن بأن مستشفى الشفاء رفض كمية الوقود التي عرضت عليه، وهذا استخفاف بالعالم، فقد تم عرض 300 لتر فقط من السولار، وهذا لا يكفي لتشغيل المستشفى لساعة واحدة فقط.

وأشار مدير مستشفيات غزة، إلى أن الاحتلال يصور نفسه بأنه يريد أن ينقذ المستشفى بـ300 لتر سولار فقط، علمًا بأن احتياج المستشفى اليومي من السولار هو 8 آلاف لتر يوميًا، ولا يوجد مكان أمن لإخلاء الجرحى والمواليد والمرضى الموجودين بالمجمع الطبي، مطالبًا بدخول سيارات إسعاف مصرية لنقلهم إلى جمهورية مصر العربية.