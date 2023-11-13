إدارة مشتركة للحدود.. ماذا تفعل أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية؟

تزداد المطالبات داخل الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء والجهات المعنية بضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية بما لايخل بحقوق الانسان والمهاجرين، وذلك بالتزامن مع اجتماع أعضاء التكتل الأوروبي اليوم.

كيف يواجه الاتحاد الأوروبي الهجرة غير الشرعية

وفي هذا الإطار قال خوسيه أنطونيو مورينو دياز، عضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية والمقرر المشارك لرأي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بشأن السياسة الاستراتيجية المتعددة السنوات للإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إدارة مشتركة للحدود تضمن حقوق الإنسان.

ووفقا لما نقله موقع" open access government “ الأوروبي، قال أنطونيو ”لقد أدى دمج اتفاقيات شنغن الحكومية الدولية (1985 و1990) من خلال معاهدة أمستردام في عام 1999 إلى "التواصل" بين مفهوم منطقة الاتحاد الأوروبي الداخلية المشتركة للأمن والعدالة، ولكن أيضًا الحدود الخارجية المشتركة".

وأوضح أنه من الضروري تنسيق الآليات المشتركة لإدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والبروتوكولات المشتركة لممارسات المراقبة والسيطرة. ولتحقيق هذه الغاية، تم إنشاء وكالة فرونتكس في عام 2004، لتصبح وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل في عام 2016، بهدف مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على "حماية" المنطقة الداخلية لحرية الحركة.

انتقادات لإدارة الاتحاد الأوروبي لملف الهجرة

وأشار إلى أن الافتقار إلى آليات مشتركة فعالة أدى إلى سوء إدارة خطير في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بإدارة وصول الأشخاص إلى الحدود الخارجية طلبًا للحماية الدولية (حالات الرفض/الإعادة غير المنتظمة، والطرد غير القانوني، والفشل في المساعدة والإنقاذ، وما إلى ذلك).

وقال: لذلك، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأوروبي في 9 فبراير 2023، تم التأكيد مرة أخرى على أهمية ضمان السيطرة الفعالة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي كجزء من النهج الشامل للهجرة. استجابة لهذا الطلب، قدمت المفوضية الأوروبية رسالة تحدد السياسة الإستراتيجية للإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود (EIBM) كأول أداة لتطوير إطار وتوجيه مشترك للتنفيذ الفعال للإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود (EIBM) للفترة 2023-2027.

الإدارة المتكاملة للحدود الخارجية المشتركة.. ورقة أوروبا الأخيرة

وقال المسؤول الأوروبي إن الهدف النهائي للإدارة المتكاملة للحدود الخارجية المشتركة هو تعزيز الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي مع احترام الحقوق الأساسية والحفاظ على الضمانات اللازمة لحرية حركة الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أنه منذ البداية، نأسف لأن البنك الأوروبي للاستثمار في الحدود يعزز السرد الذي يحول الهجرة واللجوء إلى مخاطر محتملة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن اعتبار الهجرة غير الشرعية تهديدًا بنفس مستوى الاتجار بالبشر أو الاتجار بالأسلحة أو الإرهاب هو أمر غير مقبول على الإطلاق. فهو يشوه ويلوث الاستجابات المقدمة للأشخاص الذين يسعون إلى الوصول بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، والذين قد يحتاجون إلى حماية دولية.