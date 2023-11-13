الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كانت تحاول إجلاء المصابين من مستشفى القدس.. قافلة الإغاثة تضطر للعودة بسبب القصف الإسرائيلى

المصابون من مستشفى
المصابون من مستشفى القدس

أجبر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة قافلة لإجلاء المصابين، كانت في طريقها لمستشفى القدس، إلى العودة مرة أخرى إلى جنوب القطاع.

قافلة إجلاء المصابين التي كانت برفقة لجنة الصليب الأحمر كانت تُحاول إخلاء المصابين والمرضى والأطقم الطبية من داخل المستشفى المُحاصر، والذي تعرض لإطلاق نار وقصف كثيف في الأيام الماضية، وتسبب في وقوع إصابات للمُصابين الذين كانوا يتلقون العلاج بداخله.

وقال بيان نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر صفحتها على "فيسبوك": "قافلة الإخلاء التابعة للهلال الأحمر برفقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عادت أدراجها بعد أن انطلقت اليوم من خان يونس باتجاه مستشفى القدس.. اضطرت القافلة للعودة بسبب خطورة الأوضاع في منطقة تل الهوى، حيث يقع المستشفى، في ظل تواصل القصف وإطلاق النار، ولا يزال الطاقم الطبي والمرضى ومرافقوهم محاصرين داخل المستشفى دون طعام أو ماء أو كهرباء".

وتتواجد داخل المستشفى أعداد كبيرة من النازحين الذين سارعوا في الاحتماء داخل جدران المستشفى من وحشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد ما يزيد على 11 ألف فلسطيني وإصابة نحو 27 ألفا آخرين، إلى جانب 3 آلاف شخص من المفقودين تحت الأنقاض.

استمرار العدوان على قطاع غزة

ويشهد قطاع غزة عدوانًا كبيرًا منذ السابع من أكتوبر الجاري، ورفضت قوات الاحتلال وقف عدوانها لأسباب إنسانية، وواصلت قصف المناطق المدنية والمستشفيات، حيث كان من بين ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نحو 4506 أطفال، و3027 من النساء.

جهود مصرية لدعم القضية الفلسطينية

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لدعم القضية الفلسطينية، حيث نجحت جهودها في إدخال مئات الشاحنات التي تحوي مواد غذائية للقطاع، بعد الحصار الذي فرضته عليها قوات الاحتلال، بينما تواصل القاهرة جهودها من أجل وقف إطلاق النار.

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