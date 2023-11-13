الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر الكويتى" تشيد بجهود مصر فى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أشادت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالجهود الكبيرة التي تبذلها "الهلال الأحمر المصري" في التعاون لتسهيل مهام استلام وتسليم المساعدات الإغاثية الكويتية المرسلة إلى قطاع غزة وفريق الجمعية المتواجد هناك.

وأكدت الجمعية، في بيان اليوم الإثنين، استمرار الجسر الجوي الإغاثي الكويتي من أجل المساهمة في تخفيف المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

وذكر البيان أن ما تردد حول نقص أو عدم وصول المساعدات الكويتية إلى قطاع غزة عار تمامًا من الصحة، مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله، وعدم الانجراف وراء الحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

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وكانت الجمعية كشفت، في وقت سابق، أن 90 بالمئة من المساعدات الكويتية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي دخلت قطاع غزة، ويتم توزيعها بشكل مباشر على الأهالي والمستشفيات والمتضررين من العدوان.

يذكر أن دولة الكويت تعتبر ثالث أكبر دولة أدخلت مساعدات إغاثية لقطاع غزة، حيث قدرت بـ412 طنًا حتى 10 نوفمبر الجاري، فضلًا عن إدخالها 12 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيط مستشفى "القدس"

وذكرت جمعية  الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الإثنين، أن الآليات والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيط مستشفى "القدس" من جميع الجهات. 

وأضافت الجمعية، في بيان صحفي مقتضب، أن شهادات أشخاص داخل المستشفى تؤكد سماع أصوات قصف متواصلة في ظل تحضير جيش الاحتلال لإخلاء المستشفى بمن فيه بالقوة من مرضى وجرحى ومرافقيهم والكوادر الطبية. 

وفي سياق آخر، كشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت، منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم الإثنين، من الضّفة الغربية نحو 50 مواطنًا، بينهم أسرى سابقون، وجريح، بالإضافة لتسعة مواطنين من غزة تم اعتقالهم من منزل عائلة بنات بالخليل.

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