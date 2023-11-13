الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصابو غزة فى مستشفى العريش: "نشكر مصر والرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال"

مصابو غزة
مصابو غزة

عرضت قناة جريدة "الدستور"، على "يوتيوب"، مقطع فيديو مع المصابين الفلسطينيين في مستشفي العريش العام، بعد فتح معبر رفح واستقبال الحالات بمستشفيات شمال سيناء لتلقي العلاج.

وقالت إحدى المصابين من قطاع غزة تسنيم أبوخاطر، إن القصف كان في منزلهم، وذكرت أنهم كانوا يوميًا ينامون وهم يستودعون أنفسهم ومستعدون للاستشهاد. 

وقال مرافق مع الطفلة مروة بركة، من المصابين: "نوجه الشكر إلى الحكومة المصرية ووزارة الصحة على عدم التقصير، ونوجه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمصريين إخوانا وهم من يستقبلوننا دائمًا".

الأطقم الطبية في المستشفى استقبلتنا أفضل استقبال

وأضاف عبدالله محمد حسن النجار، أحد المصابين من قطاع غزة: "إن مصر والأطقم الطبية في المستشفى استقبلتنا أفضل استقبال"، وذكر أنه خلال القصف أصيب ببتر في قدمه. 

وقال الدكتور أحمد فرغلي، المدير الطبي لموقع مستشفى الشيخ زويد، إن جميع الحالات تم الفحص لها من خلال استشاريين كبار من وزارة الصحة، وتم بدء خروج حالات لاستقبال حالات أخرى. 

وتابع الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، أن أساتذة الجامعة هم من يقومون بإجراء الجراحات الدقيقة للمصابين من قطاع غزة. 

مستشفى العريش العام معبر رفح المصابين الفلسطنين مصر وزارة الصحة الشكر

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