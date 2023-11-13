لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 705 مخالفات لقائدى الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط 705 مخالفات، لقائدي الدراجات النارية فى القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان اليوم، الإثنين، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

وشددت على قائدى الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.