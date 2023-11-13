الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 705 مخالفات لقائدى الدراجات النارية

حملات مرورية
حملات مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط 705 مخالفات، لقائدي الدراجات النارية فى القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان اليوم، الإثنين، أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى.

الداخلية تداهم بؤر الإجرام بأسوان ودمياط

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 672 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

وشددت على قائدى الدراجات النارية على ضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الدراجات النارية ارتداء الخوذة الطرق السريعة حملات مرورية الداخلية

مواد متعلقة

سحب 1944 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

ضبط عاطلين يتاجران فى الألعاب النارية بالإسكندرية

ضبط 2430 مخالفة تحدث فى التليفون أثناء القيادة

تحرير 202 محضر لمحال مخالفة مواعيد الغلق

قطاع الأمن المركزي يستقبل وفدًا من مفوضية الاتحاد الإفريقي

تاجر هيروين المقطم في قبضة الشرطة

سقوط عصابات تخصصت في جرائم سرقات ب 3 محافظات

تاجرا عملة يغسلان 10 ملايين جنيه فى شراء سيارات

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

الأهلي يُحصّن نجومه.. كواليس مفاوضات تجديد الكبار فى القلعة الحمراء

وزير الصحة البريطانى يعلن استقالته من حكومة ريشى سوناك

"المتحدة" تتقدم بالشكر لاتحاد قبائل سيناء بعد استقباله وفدها لشمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان