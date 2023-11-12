الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لعدم ارتداء الخوذة.. تحرير 672 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

حملات مرورية
حملات مرورية

تمكنت إدارة المرور بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط 672 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم شن حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

 اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

وشددت الداخلية على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط الدراجات النارية مخالفة لقائدي ارتداء الخوذة

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