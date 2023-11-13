خارجية فلسطين: نواجه إبادة جماعية منذ 37 يوما

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، أن الشعب الفلسطيني منذ 37 يوميا٬ يواجه عدوانا إسرائيليا همجيا مدعما بخطاب كراهية، وانتقام، وابادة جماعية٬ تقوده إسرائيل، وميليشيات المستعمرين، استكمالا لجريمة النكبة المستمرة منذ 75 عاما٫ بجرائم تطهير عرقي وابارتهايد٫ وجرائم يجب الا تمر دون عقاب ودون محاسبة.

المالكي: اسرائيل تقتل طفلا كل 10 دقائق

وقال المالكي خلال مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة التربية والعلم والثقافة "اليونسكو" الدورة 42، إن اسرائيل تقتل طفلا كل 10 دقائق. فقد قتلت خلال عدوانها 11078 شهيدا٬ 74% منهم اطفال ونساء٬ و49 صحفيا٬ وهذا يفوق عدد كل الصحفيين الذين قتلوا في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية. وهجرت 1.5 مليون ونصف قسرا من ارضهم.

وأضاف “شهداؤنا ليسوا ارقاما٬ ومنازلنا المدمرة ليست حجارة بل الاف الاحلام والذكريات”.

وأكد المالكي أن أكثر من 273 موقعا في غزة تم استهدافها٬ بالاضافة الى مواقع تراث عالمي٬ ومدارس للأمم المتحدة٬ وجامعات٬ بما فيها كرسي "اليونسكو" لعلوم الفلك والفيزياء٬ وحرمت 600 ألف طالب من الحق في التعليم. بالإضافة إلى تدمير المساجد و الكنائس٬ منها كنيسة القديس بروفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى ان جرائم الاحتلال وارهاب مستوطنيه استمرت في الضفة الغربية والقدس حيث قتلت اسرائيل 183 شهيدا منهم 47 طفلا٬ واستهدفت وحرضت ضد المناهج الفلسطينية التعليمية في القدس، وضد المدارس والتراث٬ والثقافة٬ وحرية العبادة٬ كما تجلى ذلك في الانتهاكات ضد المقدسات المسيحية والاعتداء والبصق على ابناء الديانة المسيحية٬ وتكسير الصلبان وكذلك ضد المقدسات الإسلامية٬ ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي Status Quo للمدينة المقدسة والحفريات٬ واقتحامات المستعمرين.

المالكي يطالب اليونسكو بخطوات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه

ودعا المالكي منظمة اليونسكو٬ والمديرة العامة للانضمام الى المواقف القانونية والاخلاقية لرؤساء المنظمات الدولية وللامين العام للامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان التي تدين المجازر غير المبررة التي ترتكبها اسرائيل ومجرميها٬ مشددا على رفض تسيس المنظمة٬ ورفض المعايير المزدوجة.

كما طالب المالكي باتخاذ خطوات فعالة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه وإرسال بعثة الرصد التفاعلي لليونسكو إلى مدينة غزة والقدس وسائر ارض دولة فلسطين المحتلة٬ واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القرار الذي تم اعتماده من هذا المؤتمر حول غزة كما وجه دعوة لاعضاء المجلس التنفيذي٬ ولجنة التراث العالمي لزيارة فلسطين٬ للاطلاع على جرائم الاحتلال.

وأضاف “فلسطين كانت وما زالت الاختبار الحقيقي لفعالية واستمرارية النظام القائم على القانون الدولي، ولا يمكن لأي كمية من الادعاءات الكاذبة والنفاق الذي يساوي الضحية والجلاد المحتل والمحتل أن يحجب هذه الحقيقة. لا تهمش القانون الدولي لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل”.

وشدد المالكي على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية بحق الفلسطينين ووقف المجازر وفرض وقف إطلاق النار الآن.

