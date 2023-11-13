علاء عابد: نحتاج لثورة تشريعية فى مجال الطفولة

طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بثورة تشريعية في مجال الطفل، قائلًا: نحتاج لثورة كاملة من التشريعات لبناء الإنسان، وذلك بناء على ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي أننا نسعي لبناء الإنسان، موضحًا أن الرئيس هو أول من نادي بالاهتمام بالطفل.

وأضاف النائب علاء عابد أن: لدينا 41 مليون طفل منهم 22 مليون طفل ذكر، و19 مليونًا من الإناث، الدولة بتعالجهم وتعلمهم طبقًا للمواد ٦ و٨٠ و٨٢ من الدستور المصري، وفي هذا التوقيت اللي بنعمل قوانين لحماية الطفل هناك إبادة للطفل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.

وأكد النائب علاء عابد أننا لدينا منظمات حقوق الإنسان في مصر تعمل على حماية حقوق الطفل، والبرلمان المصري يسن القوانين لحماية الطفل، ولكن المجالس في أوروبا والكنيست الإسرائيلي تسن قوانين لإبادة الطفل الفلسطيني، بإمداد الاحتلال بآليات عسكرية وتقديم دعم مادي وعيني لإبادة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لم يشهد العالم منذ هيروشيما مثل هذه المجازر.

لجنة المشروعات

من جانبه، بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

واستعرض رئيس اللجنة، النائب محمد كمال مرعي، فلسفة التعديل الوارد من الحكومة، والذي تضمن مادة وحيدة خلاف مادة النشر، ونصت المادة الأولى على الآتي:

تُستبدل عبارة "المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020" بعبارة "المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003"، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.