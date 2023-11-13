الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 50 ألف متر بمركز أبو النمرس

ازالات محافظة الجيزة
ازالات محافظة الجيزة بمركز أبو النمرس

نفذت محافظة الجيزة سلسلة من الحملات المكبرة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم. 
 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة تعديات بالبناء المخالف على مساحة ٥٠ ألف م ٢ بمنيل شيحة بمركز ومدينة أبوالنمرس مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة حيث شملت المخالفات التي تم إزالتها مبنى مكون من دور أرضي و٣ أدوار وعدد ٢ جمالون وأسوار ومنشأت مخالفة. 


كما شدد المحافظ على إزالة مخالفات البناء والتعديات التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بمناطق بشتيل والبراجبل بمركز ومدينة أوسيم بالإضافة إلى إزالة جمالون ومنشآت مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بمنطقة كفر زهران بالمرازيق بمركز ومدينة البدرشين. 
  

 

وشدد المحافظ على رؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والبدرشين وأوسيم بالمتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري على المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة. 
 

كما وجه راشد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقة. 


وأكد أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقًا لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.

ازالات محافظة الجيزة بمركز أبو النمرس
ازالات محافظة الجيزة بمركز أبو النمرس
ازالات محافظة الجيزة بمركز أبو النمرس
ازالات محافظة الجيزة بمركز أبو النمرس
ازالات محافظة الجيزة بمركز أبو النمرس
ازالات محافظة الجيزة بمركز أبو النمرس
ازالات محافظة الجيزة بمركز أبو النمرس
ازالات محافظة الجيزة بمركز أبو النمرس
أبو النمرس إزالة تعديات محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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