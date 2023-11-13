الهلال الأحمر الفلسطينى: قصف إسرائيلى متواصل على المستشفيات والمدنيين بغزة

قال الدكتور رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إننا نشهد قصفًا إسرائيليًا متواصلًا على المستشفيات والمدنيين بقطاع غزة، لافتًا إلى أن خروج مستشفيى الشفاء والقدس عن العمل يشكل تحديًا كبيرًا للوضع الصحي المتهالك، لاسيما مع وجود عدد كبير من المرضى والمصابين.

وأضاف "النمس"، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم: إن طواقمنا لم تستطع الوصول إلى مواقع سقوط الشهداء والمصابين في غزة، وهناك عدد كبير من المصابين والشهداء بممرات مستشفى الشفاء.

جميع النازحين معرضون للموت

ونوه مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن الطواقم الطبية في المستشفيات تواجه قصفًا مستمرًا، وجميع النازحين معرضون للموت، مشددًا على أن مستشفيات غزة تعاني نقصًا في الوقود والإمدادات الطبية.

وتابع: يتم إطلاق النار على أي من النازحين أو المرضى يحاول الخروج من المجمع الطبي، ولذلك تم عزل المستشفى بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال، ولا بد من تدخل دولي وأممي لوقف هذا العدوان على المستشفيات.