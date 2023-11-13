الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"فرصة": تسليم 156 مشروعًا للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

برنامج فرصة
برنامج فرصة

سلم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، 156 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” بمحافظة الشرقية.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن المشروعات التي تم تسليمها لمستفيدي تكافل وكرامة تشمل العديد من أدوات الانتاج ومنها ماكينات خياطة - مجمدات - منظفات - مكواه بخار - فراخ بياضة - اعلاف - ماعز ) وغيرها من المشروعات الأخرى.

وأضاف أن فرصة لم يكتفى بتسليم مشروعات فقط ولكن يتم تقديم الدعم والمشورة للمستفيدين اصحاب المشروعات وذلك من خلال لقاءات توعوية وتدريبات تساعدهم على رعاية المشروع والمساهمة في نجاحه واستمرار إنتاجه.

مستفيدو تكافل وكرامة

كما قام البرنامج بتنفذ اليوم التوظيفي بمحافظة الشرقية بهدف توفير فرص عمل مناسبة وملائمة لمستفيدي تكافل وكرامة والتى تضمن لهم مستوى معيشي افضل.

وأنتجت بعض الأسر من مشروع ماكينات الخياطة عدة ملابس تم تسويقها لهم ومكافأتهم على سرعة الإنتاج وجودته ولتمكين المستفيدين اقتصاديًا والخروج من دائرة الاتكالية إلى الاستقلال المالي.

غدًا.. وزارة التضامن تبدأ فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

ويعمل البرنامج فى محافظات “مطروح - الغربية، الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر -  المنوفية – البحيرة - الوادي الجديد – شمال سيناء - جنوب سيناء -  - كفر الشيخ - الدقهلية - قنا”، حيث يرتكز على تمكين القادرين عن العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما يتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

تدريب الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

-الشبكة القومية للمتطوعين فى التمكين الاقتصادي.

-توفير فرص عمل في ظروف مناسبة بعقود.

-ملتقيات التوظيف.

-جلسات التحفيز والتشجيع وتعديل السلوك.

-التوظيف.

-التشغيل الذاتي ونقل الأصول.

-قوافل التمكين الاقتصادي.

-توفير أدوات إنتاج ومشاركة في الوحدات الإنتاجية.

-الاستمرار في تقديم الدعم النقدي، المشروط للمستفيد بالتوازي مع فرصة العمل.

-دفع أصحاب العمل إلى توفير التغطية من التأمينات الاجتماعية للمستفيد.

فرصة التضامن الاجتماعي الاولى بالرعاية الزقازيق ماكينات خياطة

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