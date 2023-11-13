الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل نشوب حريق دون إصابات داخل شقة في الوراق

حريق شقة
حريق شقة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في الوراق.

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل عقار نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

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تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في الوراق، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.

حريق الوراق نيابة شمال الجيزة حريق داخل شقة ماس كهربائي

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