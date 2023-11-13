إصابة 5 طالبات إثر انقلاب سيارة في الغربية

شهد طريق طنطا بسيون بمحافظة الغربية، إصابة 5 طالبات بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميني ميكروباص "سوزوكي " تقلهم على طريق طنطا - بسيون في نطاق قرية كفر سليمان بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية وانتقلت قوة أمنية وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة ميني باص '"سوزوكي" على طريق طنطا - بسيون بمحافظة الغربية وأسفر الحادث عن إصابة 5 طالبات بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم.

وفى سياق متصل حررت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط 301 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 44 ألفا و90 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة.

وتمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفرالزيات، وذلك خلال 24ساعة.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز كفر الزيات، وحررت 11 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.