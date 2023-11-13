الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم، بعد إغلاق المدخل المتبقي الذي كان مفتوحا للمواطنين، بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

وأفاد مدير بلدة تقوع تيسير أبو مفرح، بأن المدخل المغلق في منطقة خربة الدير، هو المنفذ الوحيد للمواطنين، للدخول إلى البلدة أو الخروج منها، بعد إغلاق المداخل الثلاثة الأخرى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية. 

وأشار إلى أنه أيضا الطريق المتبقي الذي كان يسلكه المواطنون من جنوب الضفة إلى شمالها، بعد إغلاق المداخل الأخرى المؤدية إلى بيت لحم.

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الأمين العام للأمم المتحدة يرد على ادعاءات نتنياهو بشأن غزة

قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

وفي وقت سابق، أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، بينما لا يزال هناك آلاف عالقين في مُستشفيات ومرافق صحية خرجت عن العمل، وآخرون تقطعت بهم السبل في الشوارع بالعديد من المناطق في اليوم الـ38 للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا قرب مسجد الأمين في السطر الغربي بخان يونس، ما أدى لوقوع إصابات كحصيلة أولية، فيما واصل طيران الاحتلال غاراته وقصفه في محيط المستشفيات، حيث دمر بالكامل مبنى قسم القلب في مجمع "الشفاء" الطبي، بعد حصار آلاف الأشخاص بداخله لليوم الثالث على التوالي، والانقطاع الكامل للكهرباء، والماء، والطعام عن أكبر مجمع صحي في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية  في آخر تحديث لها - أن ثلاثة من الأطفال الخدج و12 مريضًا استشهدوا داخل المجمع حتى الآن، جراء انقطاع الكهرباء والمُستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة.

ويواجه جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف مريض كانوا يُعالجون في مستشفيي الرنتيسي والتركي خطر الموت، بعد طرد الاحتلال لهم من المستشفيين، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية حقيقية، بفعل غياب الخدمات الأساسية.

الهلال الأحمر الفلسطيني بعلن خروج مستشفى القدس بغزة من الخدمة

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي، وتوقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها سواء للطواقم الطبية والمسعفين أو حتى المرضى.

وذكر آخر تحديث لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة الليلة الماضية، أن 11180 فلسطينيًا، بينهم 4609 أطفال، و3100 سيدة، استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ولم يشمل الإحصاء الشهداء والمصابين الذين استهدفهم الاحتلال في مدينة غزة خلال الـ 48 ساعة السابقة لوقت التحديث، والذين لم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليهم لتعطل خدمات الإسعاف نتيجة القصف والتوغل الإسرائيلي وخروج مجمع "الشفاء" الطبي عن الخدمة.

 

الإحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم قطاع غزة القصف الإسرائيلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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