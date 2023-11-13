الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اكسترا نيوز تبرز ملف "خارطة طريق السيسي لإنهاء العدوان"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استعرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ملفًا نشر في عدد اليوم الإثنين، لجريدة"الدستور"، تحت عنوان " ما بعد قمة الرياض..إجماع "عربي _إسلامي " علي "خارطة طريق السيسي" لإنهاء العدوان". 

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخية بكل ما تحمل الكلمة بالمعاني خلال قمة الرياض الغير عادية، سواء من الشمول أو التركيز على ما يحدث في قطاع غزة.

فريدة الشوباشي: كلمة الرئيس السيسي تاريخية بكل المعاني

وأضاف الكاتبة الصحفية، خلال حوار لها ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترانيوز"، أن كلمة الرئيس السيسي ركزت علي الإنسانيات وكم الوحشية التي يفعلها قوات الاحتلال وصد الوضع في كلمته حتي يرى العالم الحقيقة ورفضه التام لتصفية القضية الفلسطينية. 

وأكدت فريدة الشوباشي، علي أن الرئيس السيسي حريص علي الحفاظ علي شرف القضية الفلسطينية ورفض أى عروض أو ضغوطات من أمريكا لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية. 

هذا الصباح اكسترا نيوز الدستور قمة الرياض الرئيس عبد الفتاح السيسي فريدة الشوباشي

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": أكثر من 25 ألف نازح من جنوب لبنان خلال نوفمبر الجارى

أستاذ علاقات دولية: تغطية "المتحدة" أحداث غـزة ساهمت فى كشف الحقائق (فيديو)

وزير الاتصالات الفلسطينى يعلن انقطاع الإنترنت بشكل كامل فى غزة الخميس

القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف على منطقة ميس الجبل جنوب لبنان

تضم 150 طن مواد غذائية.. "إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل قافلة "المتحدة" لقطاع غزة

أستاذ العلوم السياسية تُبرز أهم رسائل الرئيس السيسى خلال القمة العربية الإسلامية

التحالف الوطنى: الأطفال لديهم وعى بالقضية الفلسطينية وقرروا مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

خبير علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسى فى قمة الرياض كانت إنذارًا للمجتمع الدولى

الأكثر قراءة

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

وصول وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة إلى مطار العريش (فيديو وصور)

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

أحمد الطاهرى يُعلن استشهاد مصور "القاهرة الإخبارية" فى غزة

بث مباشر... الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

اكسترا نيوز تبرز ملف "خارطة طريق السيسي لإنهاء العدوان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان