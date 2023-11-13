اكسترا نيوز تبرز ملف "خارطة طريق السيسي لإنهاء العدوان"

استعرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ملفًا نشر في عدد اليوم الإثنين، لجريدة"الدستور"، تحت عنوان " ما بعد قمة الرياض..إجماع "عربي _إسلامي " علي "خارطة طريق السيسي" لإنهاء العدوان".

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخية بكل ما تحمل الكلمة بالمعاني خلال قمة الرياض الغير عادية، سواء من الشمول أو التركيز على ما يحدث في قطاع غزة.

فريدة الشوباشي: كلمة الرئيس السيسي تاريخية بكل المعاني

وأضاف الكاتبة الصحفية، خلال حوار لها ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترانيوز"، أن كلمة الرئيس السيسي ركزت علي الإنسانيات وكم الوحشية التي يفعلها قوات الاحتلال وصد الوضع في كلمته حتي يرى العالم الحقيقة ورفضه التام لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت فريدة الشوباشي، علي أن الرئيس السيسي حريص علي الحفاظ علي شرف القضية الفلسطينية ورفض أى عروض أو ضغوطات من أمريكا لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية.