الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تبرز موضوعا في "الدستور" حول مبادرة خفض الأسعار

السلع الأساسية
السلع الأساسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، ما نشر في عدد اليوم من جريدة "الدستور"، حول مبادرة خفض الأسعار، والذى جاء تحت عنوان "مجموعة عمل لحل أى مشكلات تواجه مبادرة خفض الأسعار". 

وفي هذا السياق، قالت الكاتبة الصحية فريدة الشوباشي، إن هناك تحولا لاستعادة مصر لدورها، مشيرة إلى أن مصر لديها عقول عبقرية وأيدي ماهرة وكفاءات في الابتكار، كما أنه عند استغلال ذلك نقوم بالتصدير للعالم، مصر مليئة بالإمكانات والثروات.

خطوة الحكومة بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية كانت ضرورية

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال لقاء  لها عبر فضائية "اكسترانيوز"،  إن خطوة الحكومة بإعلانها لعمل مجموعة لحل أى مشكلات تواجه تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كانت ضرورية، لأنه كان يوجد فوضى فى الأسعار.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أنه كان هناك أشخاص أقل ما يقال عنهم إنهم منعدمو الضمير والوطنية، لأننا في تلك الظروف والعالم كله يعاني من أزمة أوكرانيا وكورونا.

 

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مبادرة خفض الأسعار الأسعار فريدة الشوباشي السلع الأساسية الدستور

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