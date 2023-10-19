"الدستور" تنشر أسعار السلع الغذائية قبل وبعد مبادرة التخفيض

قال حازم المنوفي، عضو شعبة الصناعات الغذائية بالغرف التجارية، إن مبادرة خفض الأسعار تعمل بشكل جيد في جميع السلاسل التجارية والسوبرماركت بأسعار مخفضة تبدأ من 15% حتى 25%.

وأضاف “المنوفي” في تصريحات لـ"الدستور" أن المبادرة متوفرة في جميع الهايبرماركت والسلاسل التجارية الكبيرة، وكذلك المنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة.

وأوضح عضو الغرف التجارية أن العديد من شركات القطاع الخاص شاركت في المبادرة بخفض أسعار منتجاتها، مثل شركات الجبن والألبان بنسب خصم تصل إلى 15% في الجبن والألبان. وأشار حازم إلى أنه تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15% إلى 25%، وهي سلع "السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان والجبن - المكرونة"، ولكن هناك أصناف أخرى من السلع تم تخفيضها مثل الشاي وبعض أصناف الثمار النباتية والدواجن واللحوم المستوردة.

وأوضح عضو الغرف التجارية أن السلع التي تم تخفيضها هي سلع حيوية يتم استهلاكها بشكل يومي.



أسعار السلع الغذائية قبل وبعد مبادرة خفض الأسعار

- السكر: 27 بدلاً من 39 جنيها.

- الأرز: 18 بدلاً من 30 جنيه.

- الزيت: 45 بدلاً من 60 جنيه.

- المكرونة: 7 بدلاً من 13 جنيها.

- اللبن: 27 بدلاً من 33 جنيها.

- العدس: 36 بدلاً من 45 جنيها.

- الشاي: 44 لوزن 250 جم بدلاً من 56 جنيها.

- الدقيق: 18 بدلاً من 20 جنيه.

- الدواجن المجمدة: 80 بدلاً من 95 جنيها.